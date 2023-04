La frana dei Mandrioli Una Pasqua di passione

Dopo il sopralluogo, da parte di uno Studio di geologia, incaricato dalla Provincia di Forlì-Cesena, effettuato venerdì scorso nell’area della grossa frana, che ha colpito dal 12 marzo la "SP142 Mandrioli", si spera che nel corso di questa settimana venga presa qualche decisione riguardante la ripresa dei lavori. Lavori che, sospesi il 21 marzo causa il verificarsi di nuove fenditure sulla parte alta della frana, dovranno ovviamente mettere in sicurezza il movimento franoso, al fine di potere poi riaprire al transito veicolare quella importante provinciale, che collega l’Alta Valle del Savio (Bagno di Romagna, dove vi è uno svincolo della E45) e l’Alta Valle dell’Arno (Badia Prataglia, Bibbiena e altre località del Casentino). Tornando alle indagini geologiche di venerdì scorso, i risultati delle stesse dovrebbero essere pronti fra qualche giorno. Intanto oggi è in agenda una riunione con oggetto la frana sulla "SP142 Mandrioli". L’incontro, presieduto dal presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, vedrà la presenza anche del sindaco di Bagno, Marco Baccini, territorio dove per circa 12 chilometri si snoda la provinciale SP142. La frana si è verificata al chilometro 9,400, nel tratto compreso nei pressi dell’ex albergo Il Raggio di Bagno.

Sono quindi già trascorsi oltre 20 giorni dal verificarsi della frana, che ha completamente chiuso al transito la "SP142 Mandrioli", per cui da più di tre settimane non sono non più possibili i collegamenti diretti Bagno-Badia Prataglia-Poppi-Bibbiena e viceversa. Chi deve pertanto raggiungere quelle località si deve sobbarcare un giro molto più lungo, che richiede ovviamente molto più tempo, molti più disagi e molte più spese. Quando domenica 12 marzo la strada è rimasta chiusa per la frana, c’era chi pensava che almeno con la realizzazione di un senso unico alternato si sarebbe risusciti a riaprire quella strada in breve tempo. Una strada molto importante sia per il traffico commerciale (svincolo E45 a Bagno), turistico (riviera romagnola, Bagno), termale (Bagno), religioso (eremo di Camaldoli), ambientale (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) . Anche in questi ultimi giorni, sono tanti i commenti sui social per lamentele, proteste, critiche, riguardo i tempi lunghi per riaprire la SP142 Mandrioli. Ma, a questo punto dei lavori (finora sospesi), pare ormai proprio difficile vi possa essere la gradita sorpresa della riapertura nell’uovo di Pasqua, che quest’anno è in calendario questa domenica.

Gilberto Mosconi