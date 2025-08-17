La frana dimenticata. Petizione per sollecitare il Comune a intervenire

Non si fermano, dopo le generiche aperture del vicesindaco (con delega ai Lavori pubblici) Christian Castorri, gli abitanti della zona di via Stornite (strada vicinale, quindi privata ma a uso pubblico) dove da due anni e tre mesi esiste una frana che mette a rischio la sicurezza di chi passa per la strada, senza interventi risolutivi da parte dell’Amministrazione comunale di Cesena.

Nei giorni scorsi è partita una raccolta di firme in calce a una petizione popolare che ha come titolo "Integrale ripristino della frana in Via Stornite a Borello di Cesena nel tratto tra Via Colombarona e via Vittime 4 Agosto 1956". Primo firmatario è l’avvocato Giuliano Cardellini che rappresenta le famiglie (alcune con minori) costrette a vivere con l’incubo della frana che s’è già portata via mezza carreggiata e minaccia di ‘mangiare’ anche il resto.

Questo il testo della petizione: "I sottoscritti, in riferimento alla frana avvenuta lungo la Via Stornite a maggio 2023, rilevato che a tutt’oggi il Comune di Cesena non è intervenuto in nessun modo per provvedere al ripristino stato della strada, che nonostante le varie richieste inviate via pec, non vi è stata nessuna risposta da parte del Comune di Cesena, rivolgono questa specifica richiesta al Comune di Cesena, affinchè lo stesso possa urgentemente procedere nel seguente modo: - Adottare tutte le necessarie misure di sicurezza, provvisorie e temporanee, per garantire la incolumità fisica e psicologica dei cittadini. - Deliberare che il tratto di strada interessato dalla frana è strada Comunale, da Via Colombarona a Via Vittime 4 Agosto 1956. - Realizzare in via definitiva tutti gli interventi tecnici, atti a rendere sicura e percorribile la Via Stornite nel tratto interessato dalla frana".

"Il primo conteggio delle firme – dice l’avvocato Cardellini – verrà fatto a fine agosto, poi decideremo se continuare a raccoglierne. Al momento c’è molto interesse per tutta la vicenda, poiché non sono solo coinvolti i residenti di via Stornite, ma anche le centinaia e migliaia di persone che transitano lungo questa via, che è chiaramente comunale, quantomeno nel tratto della frana, andando ad effettuare delle escursioni, sia a piedi sia in bicicletta sia con delle moto da cross. Ma la cosa più importante è un discorso di sicurezza, c’è il rischio concreto di incidenti, anche mortali. Inoltre c’è un discorso molto importanza di giustizia sociale: perché questa frana non è stata ancora sistemata al contrario di tantissime altre? I cittadini hanno il diritto ed ha anche il dovere di attivarsi quando non vengono rispettati i loro diritti, soprattutto quelli della propria incolumità fisica e psicologica".