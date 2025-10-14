La frana sulla provinciale 13 Uso fa paura

Cresce la preoccupazione tra gli abitanti alle porte di Ponte Uso, frazione di Sogliano, perchè con l’arrivo dell’inverno fa sempre più paura la frana sulla provinciale 13 Uso, soprattutto in caso di nuove piogge. Dopo 30 anni di proteste e di richieste di sicurezza, il 16 maggio 2023 scoppiò l’irreparabile. I massi ciclopici si staccarono e c’era il rischio che venissero trascinati dalla parte opposta dalla provinciale 13 dove ci sono in basso, sotto il dislivello della strada, decine di abitazioni. La sindaca di Sogliano Tania Bocchini dispose immediatamente l’evacuazione di 52 persone che poterono tornare nelle loro case solo quando i tecnici, dopo vari sopralluoghi, constatarono che i massi dopo avere invaso totalmente i parcheggi per auto si erano fermati ai bordi della corsia a monte della provinciale.

Dice Mauro Palmi, presidente della Consulta di quartiere di Ponte Uso: "Il problema resta, nulla è stato fatto e la gente vive nel terrore. Tredici anni fa una piccola parte di terreno era franato sul parcheggio laterale della carreggiata e la Provincia aveva detto che entro l’estate 2013 sarebbero iniziati i lavori. Invece nulla è stato fatto e nel frattempo l’entità della frana era più che triplicata, la spinta del terreno sotto la pressione dell’acqua caduta aveva letteralmente capovolto una quindicina dei cinquanta metri di un muro di contenimento costruito 29 anni fa, proprio per proteggere strade e case da una frana in atto allora. Più la frana si espandeva più i costi lievitavano tanto è vero che i tecnici della provincia dissero che sarebbero serviti 100mila euro per eliminare definitivamente la frana e mettere in sicurezza la zona". Poi il grande smottamento è stato sistemato con il collocamento di massi ciclopici, dopo avere portato via tutta la parte franata e la massa di terra finita sul parcheggio lambendo la strada. In questo modo il problema sembrava risolto.

Continua Palmi: "Il movimento franoso ha ricominciato a muoversi spingendo verso la provinciale 13 Uso e ha spostato i massi ciclopici. La Provincia ha provveduto a segnalare il pericolo mettendo cartelli stradali e paletti. E ora serve un nuovo intervento, questa volta si spera definitivo e sicuro. Il motivo è molto semplice: i residenti hanno paura che si crei uno smottamento di terreno che finisca sopra le case che si trovano di fronte, dall’altra parte della provinciale, nella piana sotto la stessa strada". Conclude Mauro Palmi: "A maggio in un incontro pubbico ci avevano detto che avrebbero fatto subito i lavori. Ma arriva l’inverno e quelli che abitano davanti sono spaventati. E come se non bastasse la frana, la provinciale 13 continua a essere un colabrodo".

Ermanno Pasolini