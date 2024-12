La Fse Nuova Virtus vola. Sesta vittoria consecutiva

Con la larga e convincente vittoria sul campo di Peperoncino (53-74) la Fse Nuova Virtus Cesena porta a casa la sesta vittoria nelle ultime sette partite del campionato di basket di serie B femminile e continua a tallonare da vicino il treno delle prime, confermandosi in un affollatissimo terzo posto, a 4 punti di distanza da Puianello, seconda. La partita. Cesena parte bene, segnando con sufficiente continuità guidata da Duca, ma chiude il periodo con soli 3 punti di vantaggio (18-21) per via della tenacia delle padrone di casa che restano attaccate al match con gli artigli. Nel secondo quarto però la Fse Progetti si rimbocca le maniche e piazza in apertura un parziale di 12-0 che vale tanto morale per le ragazze di Cesena e complica di molto le cose per Peperoncinio che perde il bandolo della matassa in attacco rifugiandosi spesso nei tentativi di tiro da tre punti, che però non ripagano in termini di percentuali. Così si va all’intervallo lungo con un margine più corroborante (29-44). Al rientro in campo entrambe le squadre cominciano con spirito battagliero, Peperoncino per tentare di riaprire l’incontro, Cesena per chiudere definitivamente la pratica: così per 3 minuti abbondanti nessuno riesce a violare il canestro avversario; sarà Bianconi dalla lunetta a riaprire le danze che vedranno la Nuova Virtus allungare ulteriormente, canestro dopo canestro fino al +30 di fine periodo (33-63). Negli ultimi dieci minuti con un buon margine acquisito, il solo pericolo per Cesena è quello di perdere la concentrazione e infatti Peperoncino piazza un break di 10-0 in meno di 2 minuti che però vale come il suono di una gigantesca sveglia per la squadra di coach Chiadini che riprende a giocare, pur con la pressione di Peperoncino, che peraltro nel turno precedente era riuscito a recuperare uno svantaggio di 18 punti contro San Lazzaro. In ogni caso il margine è tanto e il cronometro gioca a favore della Fse, che mette al sicuro il risultato senza patemi.

Il tabellino: Guidi ne, Gori 4, Clementi 17, Chiadini, Pollini 11, Battistini 4, Cedrini 2, Duca 10, Andrenacci 12, Mezzini 3, Bianconi 11 (+13 rimbalzi), Morri. All: Chiadini. Ass: Andreoli.