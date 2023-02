La fuga di Hector in A14, salvato dalla Polizia

Il levriero Hector si dà alla fuga in autostrada. Sabato pomeriggio poco dopo le 17 il cane bianco di 3 anni, appena adottato, è scappato ai proprietari che si erano fermati nell’area di servizio Rubicone Nord per dare da bere all’animale, lanciandosi contromano sull’A14. Dopo alcuni attimi di panico, è scattato l’allarme ed è intervenuta tempestivamente sul posto una pattuglia della polstrada, sottosezione della polizia stradale di Forlì, che ha attivato la safety-car con sirene e lampeggianti per rallentare il traffico ed ha inseguito il grosso cane che correva nella corsia di emergenza in direzione nord riuscendo ad avvicinarlo in poco tempo.

L’animale, che per alcuni minuti ha mandato in tilt il traffico autostradale rischiando di mettere in grosso pericolo se stesso e gli automobilisti, è stato avvicinato dagli agenti che sono riusciti a conquistare la sua fiducia e a prenderlo in braccio per portarlo in sicurezza a bordo strada. Una volta tranquillizzato con coccole e carezze, i poliziotti hanno riportato Hector sano salvo dai suoi padroni, che dopo aver tirato un grosso respiro di sollievo hanno ripreso il viaggio verso casa.