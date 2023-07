La furia del vento a 90 km orari Una trentina gli alberi abbattuti e 200 interventi dei vigili del fuoco

di Annamaria Senni

Raffiche di vento fino a 88 chilometri orari. Una furia che si è scatenata all’alba di ieri mattina in tutta la Romagna e che non ha risparmiato neanche il Cesenate, dove la tempesta di Garbino è stata avvertita dal mare alla città, fino alla collina. Sono stati duecento gli interventi dei vigili del fuoco in provincia, con alberi sradicati dal terreno e crollati al suolo e rami caduti nelle strade in diverse zone del Cesenate. Da Borghi a Sogliano, da Gatteo a Gambettola, da Savignano a Cesena, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un grosso albero caduto al centro della carreggiata in via Celincordia. Una trentina gli alberi caduti nel Cesenate, fortunatamente senza nessuna persona coinvolta. Al parco Buratti di Savignano, nel quartiere Cesare, un albero dall’alto fusto di 25 metri è caduto a causa del forte vento e le punte dei rami sono finite su un’auto in sosta.

La furia del vento si è scatenata fin dalle prime ore dell’alba toccando punte massime di 88 chilometri orari a Gatteo. A Gambettola (secondo i dati diffusi da Emilia Romagna Meteo) le forti raffiche di vento hanno raggiunto i 74 chilometri orari, mentre a Cesena città, così come a San Vittore si sono toccate punte massime di 77 chilometri orari. A Savignano il vento è arrivato a 67 chilometri orari, a Cesenatico a 79.

La tempesta di vento si è placata dopo un paio d’ore lasciando il suo segno per le strade e i quartieri cesenati. Lievi fortunatamente i danni registrati che hanno provocato però un super lavoro per la polizia locale e i vigili del fuoco, impegnati a liberare le strade intasate e intervenuti per rimuovere tegole pericolanti nei tetti. I cedimenti di piante e rami hanno causato delle temporanee criticità alla circolazione. Non sono stati segnalati danni a persone ed edifici nel Cesenate.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in diverse zone cittadine per rimuovere i materiali finiti per strada, per ripristinare la viabilità e per assicurare la piena sicurezza agli automobilisti, a tutti gli utenti della strada, e ai residenti delle vie coinvolte. Le operazioni hanno riguardato le vie Montaletto, Cerchia delle Vigne e il viadotto Martin Luther King, le cui sedi stradali sono state ostruite dai rami. In corso Roma il vento ha trascinato via alcune transenne che delimitano un’area di cantiere, nella rotonda della solidarietà una statua installata per il passaggio del giro d’Italia è stata divelta dal vento.