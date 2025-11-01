La Futsal a Pordenone per restare in vetta

Primo posto in classifica insieme a Maccan Prata e Atlanta Grosseto, quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio), dieci punti in classifica e tanta curiosità e convinzione per la Futsal Cesena che comunque ha come obiettivo primario quella salvezza che la scorsa stagione arrivò a due giornate dal termine.

E per continuare a crescere oggi, alle 16, l’impegno sarà in trasferta a Pordenone contro una formazione che ha raccolto otto punti e si trova a metà classifica.

Per la Futsal, che ha sempre disputato prestazioni convincenti, l’unica sconfitta è stata rimediata in casa (2-0) alla prima giornata contro il Padova in un mare di rammarico.

Poi la marcia è stata importante testimoniando la solidità del gruppo e la capacità di andare a rete in particolare di Gardelli e del giovane Traversari (autore di recente di un poker contro il fanalino di coda Mestrefenice) che hanno segnato sette reti a testa e nella classifica cannonieri sono preceduti solo da Yamoul del Grosseto e da De Fenice del Real Fabrica a otto.

La partita di Pordenone sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Tornando ai friulani sono reduci dalla netta sconfitta (8-3) contro l’Mgm 2000; la scorsa stagione fu 1-1 in Romagna e una sconfitta per i bianconeri a Pordenone (7-2) all’ultima giornata quando però i giochi era già decisi.

I ragazzi di Osimani al momento hanno segnato 20 reti incassandone 12, gli avversari invece hanno differenza reti pari a 0, sono 23 le reti segnate e altrettante quelle subite.

Classifica: Atlante Grosseto, Maccan Prata e Futsal Cesena 10, Lecco 9, Pordenone 8, Saints Milano, Mgm e Olimpia Regium 7, Elledì, Padova, Real Fabrica e Montegrappa 6, Rovereto 4, Mestrefenice 1.