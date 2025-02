La Futsal cerca l’immediato riscatto dopo Pordenone. Oggi alle 20.30 al PalaPaganelli arriverà Rovereto

Occorre spazzare via subito le recriminazioni con forza per la rocambolesca sconfitta di Pordenone (5-4) dove la Futsal Cesena martedì si è fatta battere in serie A2 Elite nel finale causa alcuni errori decisivi nonostante avesse un uomo in più.

Per reagire e continuare con convinzione il cammino salvezza (quattro i punti di vantaggio sulla zona playout in una lotta per non retrocedere che interessa cinque squadre) l’occasione scatta questa sera alle 20.30 al PalaPaganelli dove arriverà il Rovereto una delle formazioni più in forma del girone.

In casa comunque la Futsal ha dimostrato di saper fornire sempre prestazioni importanti. Gli ospiti infatti martedì hanno vinto contro il fanalino di coda Verona e sono la terza forza del campionato dopo Mestrefenice e Mantova reduci oltretutto da quattro vittorie di fila inoltre hanno fermato sul pareggio proprio le prime due della classe; l’ultima sconfitta risale alla dodicesima giornata contro il Cdm e questa sera siamo al ventesimo turno, il momento quindi per loro è molto interessante e proficuo. Il migliore marcatore dei rossoblù è Zeggani con 13 gol.

Classifica: Mestrefenice 49, Mantova 47, Rovereto 34, Altamarca 30, Maccan Prata 30, Cdm Futsal ed Elledì 29, Lecco e Pordenone 27, Futsal Cesena 19, Leonardo e Modena 15, Saints Milano 12, Olimpia Verona 11. Ricordiamo che la prima andrà direttamente in serie A, dalla seconda alla quinta ai playoff, playout invece per la terzultima e retrocessione diretta in A2 per le ultime due.