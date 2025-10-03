La Futsal cerca punti sul campo del Lecco

Un’altra squadra che punta alla serie A diretta per la Futsal Cesena che, dopo aver perso con varie recriminazioni all’esordio in campionato contro l’ambiziosissimo Petrarca Padova (0-2), questa sera alle 20.15 sarà di scena a Lecco in una trasferta delicata. I lariani infatti hanno appena vinto a Grosseto per 4-0 a conferma dei propri alti obiettivi dopo avere effettuato in estate un mercato di spessore e non nascondono di mirare al salto di categoria anche se la concorrenza è di qualità iniziando proprio dal Padova. La scorsa stagione hanno ottenuto 4 punti in più rispetto ai bianconeri che si sono salvati con due giornate di anticipo. Gli scontri diretti invece erano stati a favore dei romagnoli: pirotecnico 3-3 all’andata in trasferta e 5-2 perentorio al PalaPaganelli. La partita sarà un anticipo della seconda giornata e rappresenterà un interessante banco di prova per la Futsal Cesena chiamata a conquistare i primi punti della propria stagione dopo non aver demeritato contro il quotatissimo Petrarca. Una prova importante quella dei cesenati che però hanno fallito due tiri liberi in una trentina di secondi con Hachimi e varie occasioni; ospiti invece più concreti e soprattutto esperti.

La partita di questa sera sarà l’anticipo della seconda giornata e verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Divisione calcio a 5. Ricordiamo che i bianconeri torneranno al PalaPaganelli nel derby di venerdì 10 ottobre contro l’Olimpia Regium di Reggio Emilia che nella prima giornata ha perso contro il Mestrefenice e sabato sarà di scena in casa contro il Saints Milano. L’obiettivo primario di stagione è la salvezza, al momento i cesenati dopo aver dovuto rinunciare al brasiliano Gedson per i problemi derivanti da un vecchio infortunio, schierano un solo straniero (Hachimi) nonostante ne siamo permessi tre, ma un’altra mossa in tale direzione è possibile non prima di metà novembre. Un rinforzo italiano non è escluso invece a breve.