La Futsal Cesena perde. Fernandez: va al Boca

Dodici punti nelle ultime sette gare dopo i soli due ottenuti nelle prime sei, la Futsal Cesena pareggiando (1-1) contro il forte Pordenone ha chiuso l’andata in modo soddisfacente al decimo posto a +4 dalla zona playout per una squadra che dopo un inizio torneo terribile ha dimostrato di sapere reagire e stare sul pezzo. Intanto l’argentino Fernandez, considerato il colpo estivo, reduce da un infortunio ha concluso la sua esperienza a Cesena e ha già lasciato l’Italia tornando in patria dove da febbraio militerà nel Boca Juniors. La società lo ha già sostituito la settimana scorsa con il ritorno in bianconero (è la terza volta che approda in riva al Savio dall’estate del 2012) di un laterale di grande affidabilità come il croato Antonio Jamicic che appena arrivato ha debuttato sabato contro il Pordenone. La Futsal non dovrebbe effettuare altre mosse di mercato restando così con due stranieri nonostante ne siano permessi tre. L’anima della Futsal, il dg Roberto Ionetti, è soddisfatto di questa prima parte del torneo: "L’inizio è stato difficile ma fondamentalmente, fino a ora abbiamo sbagliato solo il secondo tempo contro la capolista Mestrefenice, per il resto ce la siamo sempre giocata con tutti; occorrono continuità, fame e cattiveria per raggiungere l’obiettivo salvezza".

Il direttore generale della Futsal guarda al futuro: "Abbiamo margini di crescita, lo stiamo dimostrando. Abbiamo reinserito Antonio Jamicic, uno di noi con qualità più uniche che rare: avrà bisogno di un po’ di tempo per mettersi in forma. Mi attendo di più da Nicolò Pieri, le sue potenzialità sono alte, lo voglio rivedere incisivo come quello del girone di andata della scorsa stagione".

Venerdì, alle 20.30, la Futsal sfiderà in casa il Cdm di Campo Ligure che ha 16 punti, ha appena battuto Verona ed è a metà classifica due lunghezze davanti ai romagnoli. Si tratta di un’occasione ghiotta per superare i liguri in graduatoria e posizionarsi in una zona tranquilla dando così una traccia precisa al proprio cammino.