La Futsal contro il Lecco vuole tornare a vincere

I pareggi non bastano più. La Futsal Cesena, infatti, deve tornare a vincere se vuole fare un passo deciso verso la salvezza, continuando a restare in zona franca in una lotta che al momento vede coinvolte cinque formazioni per evitare due retrocessioni dirette e un posto ai playout. L’occasione si presenta domani sera, alle 20.30, al PalaPaganelli, contro il Lecco, settimo in classifica (all’andata fu pareggio 3-3 con in casa cesenate doppietta di Gardelli e rete di Dentini), squadra dalla buona tecnica e giovane al momento a due lunghezze dai playoff.

La Futsal è reduce dalla sconfitta (6-2) in casa della capolista Mestre. Ha seccato non tanto il ko contro chi punta direttamente alla A, ma il come è avvenuto, considerando che le prime due reti sono state letteralmente regalate. E non va dimenticato che la Futsal, la settimana precedente, aveva recuperato tre gol nel pareggio imposto al Mantova, seconda forza del campionato a -2 dalla prima della classe. I cesenati cercano quindi il colpo per prendere respiro, sfruttando anche il fatto che dovrebbero essere al completo e sta crescendo l’affidabilità del croato Jamicic che da un mese è tornato a Cesena e sta ritrovando la migliore condizione: proprio con il Mestre ha realizzato il suo primo gol stagionale.

Troppi pareggi fino al momento in casa bianconera, di valore e sostanza quello contro l’ambiziosissimo Mantova ma da recriminazione gli altri contro formazioni che seguono in classifica i romagnoli, Milano, Cagliari e Modena. E’ chiaro che fare il pieno contro il Lecco significherebbe molto probabilmente aumentare il distacco dalla zona playout e dalla retrocessione diretta, infatti in questo turno sono in programma scontri salvezza oppure match sulla carta proibitivi per chi deve conservare la categoria.