La Futsal mira dritto alla salvezza. Oggi arriva la Polisportiva Futura

A sette giornate dal termine della A2 Elite si presenta una tappa importante che, se vinta, potrebbe portare la Futsal Cesena a un’accelerata diretta verso la salvezza.

Oggi alle 15,30 al PalaPaganelli i romagnoli sfideranno la Polisportiva Futura Reggio Calabria che si trova appena due punti sopra in classifica. La Futsal Cesena è reduce da quattro punti in due gare, successo con il Città di Melilli e pari a Manfredonia contro la seconda in classifica e si trovano tre lunghezze sopra la zona playout.

Un successo permetterebbe di prendere le distanze con decisione dalle formazioni pericolanti alla viglia di un altro incontro fondamentale, quello di sabato prossimo a Canosa contro il fanalino di coda.

I calabresi occupano una posizione inferiore alle proprie potenzialità, sono reduci da due ko di fila con Manfredonia e Città di Melilli e l’ultima vittoria è stata di prestigio in casa contro la capolista Benevento.

Saranno assenti il tecnico Osimani, Venturini e Butturini squalificati a Manfredonia. All’andata i calabresi vinsero 6-3 con una tripletta del laterale Pizetta che in stagione è andato in gol 12 volte.

Il tecnico della Futsal Cesena, Roberto Osimani, si è dichiarato molto fiducioso in vista di quest’incontro.

"Dovremo confermare l’atteggiamento che ci ha permesso di pareggiare (3-3) a Manfredonia – ha detto – . Quella di domani (oggi, per chi legge, ndr) è una gara molto importante per il nostro cammino". "Purtroppo con l’assenza di Butturini e Venturini perderemo la profondità della panchina come scelte – ha considerato Osimani in conclusione – . L’avversario è pericoloso, dobbiamo dare continuità al nostro percorso soprattutto casalingo".

l.s.