La Futsal oggi in campo a Manfredonia per cercare l’impresa contro una corazzata

Due punti sopra la zona playout (spareggio tra penultima e terzultima), dieci invece sul Canosa ultimo e sempre più vicino alla retrocessione diretta, con questa situazione la Futsal Cesena per la diciottesima giornata del torneo di A2 Elite affronterà oggi alle 17,30 nel posticipo in trasferta il Manfredonia che in caso di vittoria tornerà in seconda posizione a quattro punti dalla capolista Benevento.

I cesenati tornano in campo dopo la sosta del campionato, l’ultima gara per il torneo risale al secco 5-1 inflitto in casa al Città di Melilli. La squadra di Osimani deve trovare anche lontano dal PalaPaganelli quella intensità e quella forza che ne hanno caratterizzato alcuni successi interni. Infatti sabato prossimo i bianconeri dovranno osservare il turno di riposo e la classifica ovviamente si muoverà. I pugliesi sono formazione che punta alla promozione diretta (riservata alla prima classificata), il loro cammino è caratterizzato da nove vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, 60 reti realizzate (secondo miglior attacco del girone) e 55 incassate. All’andata si imposero in Romagna 4-5 in una gara caratterizzata anche dalla tripletta del bomber Cabarcas autore in campionato di 16 reti, due gol in meno del bianconero Gardelli a quota 18 a sola una lunghezza dai capocannonieri Capuano (Sicurlube) e Giannino (Città di Melilli).

Il tecnico Osimani è chiaro: "Il Manfredonia insieme al Benevento punta a vincere il campionato, per noi sarà una partita complicata contro una squadra forte, cercheremo di giocarci tutte le nostre carte".

Leonardo Serafini