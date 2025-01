La Futsal ospita Campo Ligure

Quattro risultati utili di fila: la Futsal Cesena è in crescita e sta dimostrando di avere tutto per centrare la salvezza in A2 Elite. Questa sera alle 20.30 al PalaPaganelli ospiterà il Cdm di Campo Ligure che è sopra ai bianconeri di due lunghezze, una ghiotta occasione per il sorpasso e avvicinarsi alla zona tranquillità. In casa Futsal Cesena ci sarà il croato Jamicic ingaggiato per la terza volta una settimana fa e che ha già debuttato sabato scorso nel pareggio con il Pordenone; è tornato in patria invece l’argentino Fernandez che giocherà nel Boca Juniors. Il Cdm era partito con velleità di promozione ma ora si trova in nona posizione a sei punti dai playoff. All’andata la sfida terminò 2-2 (di Gardelli e Dentini le reti romagnole), il miglior marcatore dei liguri è Ortis con 12 marcature. "Quello che abbiamo ottenuto nel girone d’andata l’abbiamo guadagnato - commenta il tecnico Osimani - Il Cdm è una squadra tecnica, propositiva, sarà una sfida dura".