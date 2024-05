La Futsal pensa già al futuro: "Vogliamo crescere ancora"

Un’annata importante quella appena conclusa dalla Futsal Cesena che ha raggiunto la salvezza in A2 Elite con due giornate di anticipo e si è classificata a un solo punto dalla zona playoff. Tutto questo è emerso nella cena sociale di fine anno che si è tenuta al ristorante ‘E Parol’ alla presenza di giocatori, staff tecnico, dirigenti, del presidente del Panathlon Cesena Dionigio Dionigi e dell’assessore allo sport e vicesindaco Cristian Castorri. Confermato il tecnico Roberto Osimani che da tempo aveva raggiunto un accordo fino al giugno 2025 ma anche di recente ha ricevuto varie offerte da squadre di serie A. E’ lui al centro di un progetto che è già partito per la prossima stagione e prevede alcune novità. Si vorrebbe puntare molto sul gruppo italiano o ‘italianizzato’ (il bomber Gardelli è stato capocannoniere del girone con 28 reti e il suo rendimento non ha risentito degli impegni lavorativi), un desiderio sarebbe quello di riuscire a trattenere il croato Jamicic (fondamentale il suo ritorno in bianconero a dicembre) anche se potrebbe tornare in patria. Ma è ancora tutto da vedere, la A2 Elite è un campionato molto impegnativo dal punto di vista economico e se la squadra dovesse essere inserita nel girone B ossia quello sud come è stato in questa stagione lo sarà ancora di più. Il direttore generale Paolo Ionetti e i suoi collaboratori stanno quindi programmando tenendo conto anche di varie variabili: l’obiettivo è quello di continuare una crescita che sta procedendo con continuità da una decina di stagioni.