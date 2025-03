La Futsal ricarica le batterie e spera nel recupero di Gardelli

Una ghiotta occasione buttata quella dalla Futsal Cesena sconfitta a Verona (3-2) dopo una prestazione molle che ha invece rilanciato i veneti vittoriosi negli ultimi due match e in piena lotta per sopravvivere. Tornare con punti dal Veneto, e la concomitanza di alcuni risultati favorevoli, avrebbe permesso ai bianconeri di Osimani (alla quarta stagione in Romagna) di volare con convinzione verso la salvezza quando mancano 5 giornate al termine del campionato. Ora servono almeno due vittorie ai romagnoli per blindare la categoria evitando i due posti della retrocessione diretta e quello dei playout. La Futsal ha sette punti di vantaggio sulla zona spareggi ma nulla è ancora deciso, certo sta meglio di altri ma ha un problema; quando riesce a giocare libera di mente contro squadre anche più forti dà il meglio di sé invece negli scontri diretti accusa la pressione e le difficoltà aumentano. Così sono stati lasciati punti vitali col Modena, con il Cagliari e appunto di recente a Verona.

Nel prossimo weekend sosta per la disputa delle finali di Coppa Italia poi il 28 marzo alle 20.30 al PalaPaganelli arriverà il Fossano Elledì, formazione da zone alte della graduatoria.

I bianconeri a Verona hanno risentito molto dell’assenza del bomber Gardelli fermato da uno stiramento. Si spera di poterlo riavere appunto il 28 marzo per una volata salvezza più che mai alla portata ma che non è di certo chiusa.