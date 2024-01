La Futsal ritrova fiducia in sé. Città di Melilli annientata (5-1)

Una Futsal Cesena super ritrova finalmente la vittoria dopo quattro ko di fila e prende un po’ di fiato dalla zona playout battendo 5-1 il Città di Melilli una delle formazioni più quotate del torneo.

Prestazione di qualità e carattere, nel primo i romagnoli comandano al PalaPaganelli ma creano tanto e capitalizzano poco andando al riposo in vantaggio di una sola rete: 2-1 grazie ai sigilli di Pieri e Gardelli. Nella ripresa i ragazzi di Osimani tornano bene in campo, vanno sul 3-1 grazie a una autorete di Vega su tiro di Butturini poi poco dopo tra gli ospiti viene espulso Spampinato e Jamicic è lesto a sfruttare l’uomo in più, siglando così il 4-1.

I padroni di casa insistono e falliscono qualche occasione di troppo ma nel finale Gardelli chiude la contesa. La vittoria è stata dedicata a Paolo Paganelli, pioniere del calcio a 5 in città, a un anno dalla prematura scomparsa.

I bianconeri raggiungono quota 19 punti allontanandosi dalla zona playout. Giovedì sera saranno a Benevento in Coppa Italia, tra due settimane sfideranno il Manfredonia in trasferta.

Futsal Cesena: Montalti, Jamicic, Gardelli, Pieri, Dentini, Nardino, Baraccani, Zandoli, Venturini, Traversari, Butturini, Nilmar. Reti primo tempo: 6’45’’ Pieri, 12’16’’ Gardelli, 17’48’’ Failla. Secondo tempo: 4’ Vega (autogol), 11’30’’ Jamicic, 19’30’’ Gardelli.

l.s.