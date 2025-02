La Futsal si morde le mani, beffata nel finale

Il rammarico è enorme, la beffa ancora di più. La Futsal Cesena è stata sconfitta (5-4) a Pordenone dal Maccan Prata a un paio di minuti dal termine quando aveva l’uomo in più, ma ha incassato ingenuamente un contropiede realizzato da Martinez. Una prestazione positiva quella dei romagnoli inficiata però da alcune grosse ingenuità. La classifica resta immutata, quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout, sette su quella della retrocessione diretta in una lotta per la salvezza racchiusa ormai a sole cinque squadre, due scenderanno direttamente di categoria, un’altra andrà allo spareggio. Al 3’ il Maccan Prata passa in vantaggio con un eurogol di Benlamrabet e al 9’ un rimpallo tra Montalti e Marcio favorisce il giocatore di casa che insacca il 2-0. La Futsal Cesena non ci sta e al 12’ accorcia le distanze grazie a Dentini che poco dopo raddoppia con un colpo di classe. Ma la squadra di casa passa in vantaggio con Zecchinello (15’) su corta respinta di Montalti. Nella ripresa un incontenibile Dentini serve in contropiede Traversari che in area viene sgambettato da Benlamrabet, rigore: Jamicic insacca. Passa un minuto e il croato fa doppietta personale con la clamorosa complicità del portiere di casa. Non si danno per vinti però i friulani, pareggio all’8’ su schema d’angolo: Del Piero trasforma in gol da due passi. Nel giro di due minuti succede l’incredibile: prima i romagnoli falliscono una grossa occasione con Traversari, poi viene ammonito (lo era già) Benlamrabet, espulso e padroni di casa in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in più, la Futsal Cesena si fa infilare in contropiede da Martinez.

Futsal Cesena: Montalti, Pieri, Dentini, Butturini, Gardelli, Nardino, Traversari, Pritoni, Er Raissouni, Lucchese, Jamicic.