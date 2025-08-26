La Futsal sui blocchi di partenza. Ionetti: "Testa alta e piedi a terra"

"Alla terza stagione consecutiva in serie A2 Elite non ci arrivi per caso. E noi siamo prontissimi a ripartire con l’entusiasmo e la determinazione che ci hanno portato fin qui".

Paolo Ionetti, direttore generale della Futsal Cesena, ieri sera osservava la sua squadra impegnata nel primo allenamento della nuova stagione, ancora una volta sotto la guida di mister Roberto Osimani. La osservava soddisfatto, ma già pronto ad accertarsi che il livello di motivazione del gruppo sia e resti ai massimi: "Serve uno spirito tipo quello che ho io - sorrideva - un mix tra il cesenate e il calabrese, in grado di garantire quella ’cazzimma’ che in campo fa sempre la differenza. Non abbiamo budget faraonici per competere sui livelli di altri club e dunque siamo consapevoli di dover compensare col carattere e la determinazione: rispettare tutti, temere nessuno".

Il torneo si annuncia più spigoloso che mai, anche se il rodaggio maturato nelle due precedenti stagioni potrebbe essere di validissimo aiuto: "Partiamo volando basso e pensando a prenderci un punto dopo l’altro. Con mister Osimani abbiamo consultato gli altri organici: ci sono 16 giocatori arrivati in categoria scendendo dalla A. Il livello è sempre più alto, ma noi risponderemo con un gruppo validissimo. Sono soddisfatto del mercato: abbiamo portato a Cesena due ottimi stranieri come Gedson e Hachimi e abbiamo aggregato in squadra un buon numero di giovani del nostro vivaio, sui quali crediamo molto. Bruciando le tappe con una serie di promozioni, fino a ieri non li abbiamo pienamente integrati in prima squadra, ma questo può davvero essere l’anno del cambio di passo. Se lo meritano e lo dimostreranno".

Luca Ravaglia