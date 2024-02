La Futsal trova il pareggio contro il Reggio Calabria. Romagnoli a +4 dai playout. Sabato la gara a Canosa

Un punto guadagnato nella lotta salvezza, ora il vantaggio per la Futsal Cesena sulla zona playout in A2 Elite sale a 4 lunghezze dopo il pari (1-1) interno in una autentica battaglia e in una gara poco bella contro la Polisportiva Futura Reggio Calabria che resta di due punti davanti ai romagnoli ma ha disputato una partita in più.

Contro i calabresi, che hanno valori tecnici ben superiori alla posizione di bassa classifica occupata, il primo tempo si è concluso sul nulla di fatto in una sfida equilibrata tra due squadre impegnate soprattutto nel non subire gol. Tra i cesenati reattivo il portiere Montalti in una formazione che aveva squalificati Venturini, Butturini e il tecnico Osimani. La ripresa invece si apre subito con la rete dei padroni di casa firmata da Dentini. Buona anche la prestazione di un Pieri sempre più autorevole. Gli avversari poi si giocano la carta del ‘portiere di movimento’ a sei minuti dal termine raggiungendo il pari siglato da Lavate.

Per i bianconeri terzo risultato utile di fila e zona playout (occupata da Sicurlube e Molise) a quattro lunghezze, sabato prossimo altro match importantissimo, trasferta a Canosa contro l’ultima della classe, vincere significherebbe dare un’accelerata potente verso la salvezza.

Futsal Cesena: Montalti, Pieri, Dentini, Jamicic, Gardelli, Nardino, Baraccani, Barberini, Nilmar, Zandoli, Pasolini, Traversari. Marcatori secondo tempo: 0’27’’ Dentini, 15’ Lavate.