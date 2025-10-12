La Futsal vince e convince. L’Olimpia Regium piegata 6-2

Sei punti nelle prime tre partite: è davvero incoraggiante l’inizio di campionato della Futsal Cesena che nell’anticipo del terzo turno del torneo di serie A2 Elite di calcio a cinque ha battuto nettamente 6-2 in casa l’Olimpia Regium di Reggio Emilia in un derby molto sentito; travolgente la prova del bomber Gardelli autore di tre reti. Un successo netto di squadra che fa seguito alla sconfitta carica di rammarico contro il Padova e al colpaccio di Lecco.

Conquistati così i primi punti casalinghi dopo una prestazione di livello importante che ha evidenziato la capacità di sfruttare le occasioni create nonostante una situazione falli deficitaria nella seconda frazione di gioco.

Nel primo tempo i bianconeri partono forte e passano presto in vantaggio con Pritoni dopo un’azione sull’asse Gardelli-Traversari. Nella ripresa è subito l’Olimpia Regium a trovare la rete del momentaneo pari con Gomes grazie a un preciso diagonale. La Futsal però reagisce immediatamente e con convinzione: prima Traversari colpisce la traversa da due passi, poi Gardelli sigla il vantaggio complice la deviazione di un avversario.

I bianconeri, a quota cinque falli dopo appena otto minuti di gara, rischiano grosso al 10’ quando Dentini intercetta la sfera con un braccio e scatena il contropiede per la rete del 3-1 firmata da Traversari. La partita si accende ma è ancora la Futsal Cesena a trovare la via del gol con Gardelli dopo una rimessa laterale di Hachimi.

L’Olimpia Regium prova a risalire; prima sfiora la marcatura con Edinho poi accorcia le distanze con il giovanissimo Lissi. Ma per gli ospiti è solo una illusione, nel finale Dentini e Gardelli chiudono un derby più aperto e combattuto di quello che il risultato potrebbe far pensare.

Il tabellino della Futsal Cesena: Montalti, Pasolini, Samorì, Dentini, Hachimi, Gardelli, Traversari, Ferri, Lucchese, Pieri, Pazzini, Pritoni. All: Osimani. Reti: 8’05’’ pt Pritoni, 6’14’’ st Gomes, 7’15’’ st Gardelli, 10’35’’ st Traversari, 14’43’’ st Gardelli, 16’15’’ st Iissi, 18’19’’ st Dentini, 19’40’’ st Gardelli.