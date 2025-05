La galleria d’arte dell’Art Mbt inaugura con Daniele Gabrielli

Questa estate l’Art Mbt diventa una galleria d’arte. Max e Ivan, i titolari del locale sul lungomare Carducci a Cesenatico, aprono le porte agli artisti del territorio, per una interessante iniziativa culturale. Il primo appuntamento è sabato, quando sarà inaugurata la prima mostra di Daniele Gabrielli, il quale esporrà alcuni dei suoi quadri più significativi.

Il pittore romagnolo originario di Bellaria si definisce un artista autodidatta moderno, dove nelle opere ci sono richiami ed espressioni che strizzano l’occhio al bizzarro. Daniele ha iniziato a sperimentare la sua arte con il disegno, che tuttora rappresenta la sua principale forma di espressione. Poi ha scoperto la pittura, tuttavia ha una forma di daltonismo che non gli permette di percepire realmente i colori e le sfumature fondamentali.

Oggi, dopo aver affinato la sua tecnica, crea opere che si ispirano a dettagli di grandi maestri come Caravaggio, Da Vinci e Raffaello, e si cimenta in inediti sviluppando la sua creatività. Ha realizzato anche quadri con resine e malta e alcune opere sono state esposte in mostre allestite a Santarcangelo di Romagna e Prato.

Fra le curiosità, Gabrielli ha sperimentato materiali come carboncino, china, caffè e cera, che ha definitivamente elaborato dopo aver collaudato spessori e gradi di utilizzo di colatura, ispirandosi alle tecniche degli Indiani nativi d’America. Oltre alla pittura, l’artista ha sviluppato una grande attitudine alla fotografia, cresciuta velocemente dopo l’incontro con grandi professionisti mentre lavorava come collaudatore per case automobilistiche di prestigio. Il suo colpo d’occhio, il tempismo e le inquadrature, sono il suo punto di forza e ha creato immagini che sono state utilizzate per grandi eventi nazionali.

Giacomo Mascellani