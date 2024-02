La ginnastica cesenate vola sempre più alta: "L’obiettivo minimo sono le finali nazionali"

Si parte volando alto. E non è una questione di quei volteggi, capriole o avvitamenti vari che per l’essere umano medio vanno oltre anche ai più agguerriti film di fantascienza. Quelli ci sono e ci saranno, eccome, ma quest’anno si preannunciano davvero speciali. Lo anticipa il fatto che il mondo della ginnastica artistica cesenate, rappresentato dal ‘Romagna Team’ e dalla ‘Renato Serra’ in prossimità del via della nuova stagione di serie A1 ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella: “L’obiettivo minimo – hanno ribadito i tecnici delle due compagini - sono le Final Six che mettono in palio il titolo italiano”.

Se la base è questa, c’è davvero da sfregarsi le mani, tanto più che i proclami sono supportati dagli atleti di primissimo piano che fanno parte del progetto.

A dirla tutta Cesena se lo meriterebbe eccome, per via dei talenti cresciuti col duro lavoro in palestra, che ha portato diversi atleti di casa (Chiara Barzasi, Andrea Dotti e Niccolò Vannucchi su tutti) a calcare palcoscenici interazionali, conquistando titoli e cominciando già – in modo pienamente legittimo – a sognare la partecipazione alle olimpiadi. Di tutto questo si è parlato ieri nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana in occasione della presentazione della stagione che partirà sabato 2 febbraio a Brescia, prima tappa di un calendario che vedrà competizioni anche a Ravenna e Ancona. La peggiore delle tre prove potrà essere scartata, dopo di che le sei migliori classificate si contenderanno il titolo di campione d’Italia a Firenze.

All’evento hanno partecipato, oltre al presidente Corrado Maria Dones, anche il vice presidente regionale del Coni Vittorio Andrea Vaccaro e l’assessore allo sport Christian Castorri.

"Le due prime squadre – ha commentato Dones – sono la punta dell’iceberg di una realtà che conta circa 800 tesserati, i più piccoli dei quali hanno tre anni. Si comincia con la propedeutica e dagli otto anni arrivano le gare. Stiamo ottenendo ottimi risultati anche con le squadre giovanili, segnale importante in ottica futura: restare per tanti anni tra i migliori testimonia un progetto serio e ben radicato nel territorio".

Ecco le squadre. Renato Serra: Chiara Barzasi, Elisa Agosti, Vittoria Ferrarini, Rebecca Evangelisti e Tisha Volleman, guidate dai tecnici Marina Meldoli e Massimo Gallina.

Romagna Team: Andrea Dotti, Niccolò Vannucchi, Lorenzo Casali (nuovo acquisto, campione Europeo in carica a squadre 2023, già selezionato per le olimpiadi di Parigi), Abad Nestor, Roberto Marzocchi (proveniente dalla Forti Liberi Forlì), Samuel Pompinetti e Gabriele Tisselli. I tecnici sono Roberto Germani e Nicoletta Martinini.