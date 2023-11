’La gioia del colore’, in mostra le opere della scuola di pittura

Sabato alle 16.30, nella Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" di Cesenatico, si terrà l’inaugurazione della mostra "La gioia del colore", organizzata dalla Scuola di pittura dell’Università per gli Adulti. E’ una collettiva in cui si espongono una selezione dei lavori degli allievi. Circa vent’anni fa iniziò infatti un’avventura particolare ad opera di un gruppo di persone che si aggregò dando origine ad una "Scuola di pittura" nell’ambito dell’Università. Il fatto di essere persone che frequentano questo centro, ha costituito l’unicità dell’esperienza, visto che lo stare bene assieme si è progressivamente consolidato non solo mediante la comunicazione tradizionale, ma anche attraverso un "medium" fatto di disegni, forme e colori, che ha dato vita ad una originale linguaggio di comunicazione, fra donne e uomini accomunati dalla passione per l’arte. Tutto ciò ha portato i corsisti a scoprire i reconditi aspetti del fare; realtà, questa, che si è sempre consolidata nel tempo, divenendo una componente essenziale del patrimonio umano e culturale di ogni partecipante. "Far sì che ogni operatore-artista sia se stesso – ha detto il professore Marcello Salucci (foto), responsabile dell’Università per gli adulti – e nel contempo ricercatore dei propri mezzi, ha determinato una gamma figurativa dinamica che di volta in volta è divenuta realtà, poesia e simbolismo. I corsisti si sono sentiti liberi autori delle proprie opere e autori formatori di se stessi. Ne è scaturita una bella avventura che ha espresso risvolti artistici sorprendenti". La mostra rimarrà allestita sino al 26 novembre, con orario di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; l’ingresso è gratuito.

g.m.