La Giornata dei podologi: "Chiediamo la laurea magistrale in Podiatria"

Anche il territorio cesenate celebra oggi la Giornata internazionale della Podologia, istituita dalla International Federation of Podiatrists, fondata nel 1947, per promuovere la podologia nel mondo. La figura professionale del podologo è inserita all’interno del multi-ordine delle professioni sanitarie, unico per le province di Forlì-Cesena e Rimini. L’albo a livello locale conta una quarantina di iscritti. Il responsabile territoriale è il podologo cesenate Marco Novelli (nella foto). "Il profilo profesionale – afferma – ormai fermo da 30 anni, va ammodernato per adeguare la formazione universitaria e il profilo professionale agli standard europei ed extracomunitari più elevati. La valorizzazione professionale puòo avvenire ridefinendo il perimetro delle competenze, attraverso all’istituzione della laurea magistrale a ciclo unico in Podiatria, sull’esempio dell’esperienza delle altre nazioni europee". Nella foto, il segretario dell’ordine territoriale Paolo Brunetti e il presidente Marco Novelli.