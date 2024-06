La Giostra di Cesena a Belgrado ospite dell’istituto italiano di cultura

La Giostra di Cesena va ben oltre i confini della città malatestiana e in vista dell’atteso appuntamento di settembre prossimo, quando farà ritorno con i suoi fasti in piazza del Popolo, è stata presentata dall’Associazione promotrice presso l’Istituto italiano di cultura di Belgrado. Ad ospitare il presidente dell’associazione “Giostra di Cesena” Daniele Molinari e una piccola delegazione cesenate, composta da nove persone, è stato il Direttore dell’Ente Roberto Cincotta. Nel corso dell’evento, Daniele Molinari ha illustrato la storia e le diverse fasi di recupero di questa importante manifestazione cavalleresca organizzata in modo sostanzialmente ininterrotto dal 1465 (quando papa Paolo II° la concesse alla città in privilegio perpetuo) al 1838, probabilmente ultima al mondo in continuità dal Rinascimento. La conferenza, tenuta da Daniele Molinari e Alessandro Pieri, è stata dedicata alla storia della Giostra e ha dato ai cesenati in visita la possibilità di raccontare il territorio di Cesena, e della Valle del Savio, tra attrazioni turistiche ed eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche. Ampio spazio è stato riservato alla Biblioteca Malatestiana e all’Aula del Nuti: alla platea infatti è stato mostrato un cortometraggio sottotitolato in lingua serba dedicato a Malatesta Novello, al suo lascito culturale alla città e ai codici manoscritti, ancora oggi, custoditi all’interno della Malatestiana.