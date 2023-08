La ‘Giostra’ torna all’antico Le contrade quattrocentesche in gara il 10 settembre

Le antiche contrade di Cesena

rivivranno il prossimo 10 settembre e si daranno battaglia in piazza del Popolo per conquistare l’ambito Palio realizzato quest’anno dal pittore cesenate Stefano Natali. La Giostra d’incontro, il tradizionale torneo medievale che segna il cartellone degli enti estivi, animerà il centro di Cesena con tenzoni, sfilater, costumi e musica.

Dopo il ritorno della manifestazione in piazza del Popolo, la novità di quest’anno è il ritorno della contrade quattrocentesche, rappresentate e associate ad ognuno dei moderni quartieri: Centro Urbano – Croce di Marmo; Fiorenzuola – Murata; Oltresavio – Talamello; Cesuola – San Giovanni; Rubicone – San Severo; Vallesavio - Chiesanuova; Borello – Porta Ravegnana; Ravennate – Trova; Dismano – Trova; Cervese Sud – Strada dentro; Cervese Nord – San Zenone; Al Mare – Strada fuori.

"La giostra – sottolinea il Comune di Cesena – è un evento unico al mondo per importanza culturale, storica e spettacolare: solo a Cesena infatti la Giostra all’Incontro era istituzionalizzata e si svolgeva annualmente in forza di un riconoscimento ufficiale, fu concessa in Privilegio speciale e perpetuo alla città nel 1465 da Papa Paolo II e proseguì in modo sostanzialmente ininterrotto fino al 1838, ultima al mondo. La stabilizzazione in Piazza del Popolo e il ritorno delle Contrade completano un percorso avviato dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Giostra di Cesena da qualche anno con un successo sempre crescente". Durante tutta la settimana si svolgeranno iniziative: corteo storico, spettacolo teatrale della Bottega del Teatro, mostra storica e fotografica sulla storia della Giostra, visite guidate, conferenze storiche, affissione bandiere e stendardi.