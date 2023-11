La giovane pianista. Sofia Dominici suona al museo

Proseguono gli incontri culturali organizzati dall’Università per gli adulti di Cesenatico. Il prossimo appuntamento è domani pomeriggio, alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria, dove si esibirà dal vivo la pianista Sofia Dominici. Sarà l’occasione per scoprire una giovane artista di appena 23 anni e originaria di Cesenatico. In questa esibizione proporrà musiche di Johann Sebastian Bach, Petr Il’ic Cajkovskij, Frederyck Chopin, Ottorino Respighi e Sergej Prokof’ev. L’ingresso al concerto è gratuito.