"La giunta comunale vuole abolire i consigli?"

I consigli di quartiere non funzionano. A dirlo sono i consiglieri delle liste di opposizione. La lista civica Cesena Siamo Noi è da sempre sostenitrice della partecipazione dei cittadini e ritiene che i consigli di quartiere siano utile, ma boccia l’attuale amministrazione comunale che, in linea con la precedente, "ha continuato a depotenziare gli organi svuotandoli delle loro funzioni, sottraendo la gestione di spazi e budget, favorendo un rapporto diretto tra associazioni e amministrazione bypassando i quartieri". In più la realizzazione dei progetti è in ritardo. Cesena Siamo Noi teme che il Comune voglia abolire i consigli di quartiere: "E’ evidente che non c’è fiducia nei consigli di quartiere e la loro spoliazione è foriera di decisioni drastiche sulla loro futura esistenza".

Anche Alberto Scarpellini e Marco Fabbri, consiglieri del qaurtiere Al Mare, contestano l’amministrazione comunale che ha presentato lo stato dei lavori per il ‘Patto di quartiere’. "Ebbene, in tutti i punti indicati, spiace sottolinearlo, ma le ‘cose fatte’ sono davvero poche. Dalla riqualificazione del Parco Casa Rossa alle aree verdi, dal trasporto pubblico locale all’Hub della sede di Quartiere a Ruffio, fino alle azioni di contrasto ai furti nelle case, tutti i progetti negli ultimi otto mesi sono rimasti praticamente paralizzati" dicono i consiglieri. Che puntano il dito in particolare sulla ‘grande opera’ prevista per il Quartiere al Mare, ovvero la famosa pista ciclabile che dovrà collegare Capannaguzzo a Macerone.