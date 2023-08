La giunta ha assunto il nuovo Pug "Ora le osservazioni dei cittadini"

La giunta comunale di Bagno di Romagna ha assunto il Piano urbanistico generale predisposto in forma associata con i Comuni di Verghereto e Mercato Saraceno, che varrà per 30 anni.

"Lo strumento mira a rigenerare il territorio urbanizzato – affrmanoil sindaco Marco Baccini e l’assessora all’Urbanistica Claudia Mazzoli– alla riduzione del consumo del suolo, alla sostenibilità ambientale degli usi e delle trasformazioni. E’ questo il primo è passaggio formale del percorso di revisione dell’attuale piano urbanistico –. Ora avviamo il percorso formale di discussione e approvazione finale del nuovo strumento. Il piano è il risultato di un percorso partecipativo che ha visto coinvolta la cittadinanza. A questo punto prenderà avvio una seconda fase partecipativa per migliorare la strategia urbanistica del piano . Siamo in una fase di apertura alle osservazioni dei cittadini, degli imprenditori e di tutti i portatori di interesse, che coinvolgeremo in prossimi incontri".

Gilberto Mosconi