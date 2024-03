La Giunta in tour nei quartieri: oggi tappa in zona Villalta e Borella

Il sindaco Matteo Gozzoli e la Giunta comunale proseguono il tour nei quartieri di Cesenatico. Dopo gli incontri dedicati ai residenti di Madonnina S. Teresa, Sala, Bagnarola, Cannucceto e Ponente-Zadina, si riprende seguendo un calendario in cui alcune date sono state cambiate a causa di impegni istituzionali dell’Amministrazione.

Il prossimo appuntamento si tiene oggi, mercoledì, alle 20.30, alla scuola elementare Ricci Ortali sulla via Cesenatico, per gli abitanti di Villalta e Borella; il successivo incontro si terrà martedì 19 marzo, sempre alle 20.30, al Polo Scolastico di Villamarina per i residenti delle frazioni a mare di Valverde e Villamarina.

Il 25 marzo è invece in programma un incontro al Museo della Marineria, dedicato ai residenti nella zona Cesenatico Centro Boschetto.

La Giunta comunale in tali incontri comunicherà i progetti che intende realizzare, ma nelle intenzioni dell’Amministrazione c’è anche la volontà di ascoltare le richieste avanzate dai membri dei Comitati di zona e dagli stessi cittadini.

Per i residenti ma anche per coloro che sono titolari di attività commerciali, aziende agricole, ditte artigiane o attività operanti nel settore turistico, come alberghi, residence, stabilimenti balneari, negozi stagionali, bar e ristoranti, è l’occasione di dialogare direttamente con il sindaco e gli assessori, cercando di risolvere i problemi e le carenze nei singoli quartieri. Per questo motivo l’auspicio è di una grande partecipazione, per poter comunicare di più e meglio.

