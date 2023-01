La giunta nei quartieri, riprendono gli incontri dopo la pandemia

Con l‘inizio del 2023 cominciano anche le assemblee pubbliche del sindaco Matteo Gozzoli, del vicesindaco Lorena Fantozzi e della Giunta, con tutti i comitati di quartiere. Si tratta di un segnale di ripartenza, perchè questo momento di ascolto, dialogo e confronto, per cause di forza maggiore dovute all’emergenza sanitaria, manca dal febbraio 2020, cioè da quasi tre anni. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e i primi due appuntamenti saranno lunedì 9 gennaio alle 20.30 presso il Palamadonnina in via Giovanni Falcone nel quartiere Madonnina Santa Teresa e tra una settimana, mercoledì 11 gennaio, sempre alle 20.30, presso il Cineteatro ’Letizia’ in via Canale Bonificazione 453 nella frazione di Sala.

Nelle settimane successive il tour continuerà toccando tutte le zone di Cesenatico. A questi incontri, oltre ai residenti, sono interessati anche gli imprenditori, i proprietari di aziende artigiane, terreni agricoli, negozi e imprese. Il sindaco Matteo Gozzoli crede molto in questo momento di dialogo diretto con i quartieri, per dialogare con i cittadini che vivono le opportunità come i problemi del territorio: "Sia io che la Giunta teniamo molto a questi appuntamenti e vogliamo invitare la cittadinanza alla maggior partecipazione possibile. Viviamo in tempi in cui ci sono a disposizione tantissimi strumenti per comunicare, ma il confronto diretto e di persona, a nostro avviso è sempre la modalità più efficace. Dal 2020 l’emergenza sanitaria ci aveva impedito di organizzare questo giro - conclude Gozzoli -, e siamo molto felici di poter riprendere finalmente a dialogare con i nostri quartieri.

g.m.