Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Cesena
Cronaca"La giunta ridimensiona i quartieri"
26 set 2025
REDAZIONE CESENA
"La giunta ridimensiona i quartieri"

"L’ennesima presa in giro. Parliamo del nuovo regolamento dei quartieri che, al di là dei principi generali, presenta troppe incongruenze,...

Per approfondire:

"L’ennesima presa in giro. Parliamo del nuovo regolamento dei quartieri che, al di là dei principi generali, presenta troppe incongruenze, a partire dalla decisione irremovibile tuttora senza giustificazioni da parte della Giunta di consentire ai non residenti a Cesena di potersi candidare, ma senza allargare questa possibilità a elettori e sottoscrittori delle liste elettorali". Lo affferma Così in una nota Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega (nella foto), e Virna Lega, sezione Lega Cesena.

"Troppe anche le contraddizioni tra il nuovo testo del Regolamento e lo Statuto Comunale che regola in maniera specifica la sua approvazione prevedendo espressamente due passaggi: prima quello del testo definitivo in una commissione convocata ad hoc con il presidente del collegio dei presidenti e due presidenti di Quartiere appositamente designati, poi un passaggio nei 12 consigli di Quartiere per il parere definitivo, infine l’approdo in Consiglio comunale".

"L’iter - prosegue è stato completamente stravolto: troppa fretta o timore di qualche scontento? Non a caso la Giunta ha anche scansato il propagandato principio di partecipazione. Nello Statuto, infatti, si prevede che l’ambito di partecipazione e consultazione dei consigli di quartiere si estenda perfino alla programmazione dei lavori relativi al verde pubblico, mentre nel nuovo regolamento la giunta punta a limitarne le competenze alle sole decisioni che incidono significativamente sul territorio di competenza. Chiaro il messaggio? Non vogliamo scocciature anche dai quartieri".

© Riproduzione riservata