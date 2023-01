"La giunta sta rendendo sicura e attrattiva la zona stazione"

Il Pri interviene sulla stazione insicura, dopo che il M5S ha chiesto le dimissioni dell’assessore repubblicano Luca Ferrini. Lo afferma il segretario del Pri cesenate Romano Fabbri. "La sicurezza e la paura nella stazione ferroviaria porta alla questione, oggi al centro dell’attenzione, del recupero della stazione come luogo della città e dei cittadini. Il nostro impegno è teso a fare interventi da rendere la stazione uno spazio efficiente ed amico.

"Un intervento massiccio di recupero e messa in vivibilità della stazione ferroviaria - prosegue Fabbri – è in atto da parte della giunta anche con imponenti investimenti. Non basta, però, valorizzare le stazioni dal punto di vista progettuale per restituirla alla città. Questioni importanti riguardano il vandalismo, i graffiti, il rispetto dell’ambiente , l’accattonaggio ,i fenomeni di microcriminalità più o meno occasionali e ripetitivi .L’impegno delle forze dell’ordine, compatibilmente con gli organici assegnati al nostro territorio, l’attenzione e il metodico monitoraggio dell’amministrazione comunale , progetti di valorizzazione dell’intero comparto dell’area stazione vanno nella giusta direzione".

"Non è vero che non ci sia nessun controllo – afferma Fabbri –. Questa è una lettura della Lega e dei Cinque Stelle che per cavalcare questo disagio a puro fine elettorale accusano di indifferenza le istituzioni , l’assessore Ferrini il sindaco Lattuca e la maggioranza rispetto a questo fenomeno come se fosse considerato marginale, quando invece è per questa giunta la priorità nell’ambito della sicurezza".

"Un altro tema è il del rapporto tra stazione e città, messo in campo dalla Confcommercio – chiude il segretario del Pd – che ringraziamo per il contributo e il monitoraggio dello stato dell’arte in termini di sicurezza in tutti i quartieri. La soluzione è fare della stazione uno spazio fruibile ed attrattivo anche per chi non deve viaggiare".