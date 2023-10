La grande festa dei Dalmo. Sempre nel nome di ’Rico’

Tutti coloro che portano il cognome Dalmo, in dialetto ’Bisoun’, e che risiedono nei comuni della Valle del Rubicone, si sono ritrovati per festeggiare il 140° centenario della nascita della storia della loro stirpe. A Poggio Torriana, nella casa degli scout di Savignano, sono giunti circa un centinaio di persone delle quali 49 portano il cognome Dalmo.

Alle 15.30 don Davide Pedrosi parroco di Castelvecchio, ha celebrato la messa, ma soprattutto per ricordare tutti i Dalmo defunti. Poi è stato consegnato a tutti un quadro con la foto del primo Dalmo, Ulderico, con la moglie Agata. E infine la merenda romagnola a base di piadina, squacquerone, porchetta, salumi vari e sangiovese doc. La festa è stata organizzata per celebrare il 140° anniversario della nascita del capostipite: Ulderico Dalmo, nato a Cesena il 21 ottobre 1883. Dei primi anni di vita di ’Rico’ si sa che visse in un orfanotrofio, nel quale venne portato poche ore dopo la nascita e vi rimase fino a 4 o 5 anni, poi venne affidato all’istituto pur non essendo orfano, ma ’figlio di ignoti’ come risulta anche dall’atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Savignano. Sull’identità dei suoi genitori si sono fatte solo supposizioni: la mamma una serva e il babbo, un personaggio importante, presumibilmente un ricco proprietario terriero che non volle riconoscerne la paternità. Diventando adulto ’Rico’ conobbe l’identità del padre ma nessuno ha mai saputo se lo stesso venne a conoscenza di chi fosse la mamma. Nel 1887 i coniugi Luigi Sartini e Angela Mussoni vivevano a San Lorenzo a Riccione e non avevano figli. Ricevettero una proposta: andare ad abitare a Savignano e diventare mezzadri in un terreno di proprietà di Pietro Cacciaguerra. Venivano offerti loro il terreno da lavorare, la casa dove abitare ma anche un bambino di 4-5 anni da adottare. Luigi e Angela accettarono l’offerta, andarono ad abitare a Savignano in via Emilia Est, ancora oggi esistente al civico 62. Così diventarono i genitori adottivi di ’Rico’, quel biondino abbandonato poche ore dopo la nascita e cresciuto in un orfanotrofio di Cesena. Il cognome Dalmo (derivante Dal Mo-nastero) era stato assegnato dal padre naturale alla nascita, mentre il soprannome Bisoun è stato ereditato dalla famiglia Sartini.

Andò a scuola fino a 18 anni, cosa molto rara allora per un figlio di contadini. Il 21 aprile 1905 si sposò con Agata (Tina) Vandi ed ebbero otto figli: Agostino, Maria, Luigi, Giovanni, Vittorio, Antonio, Giusepe e Natale, tutti scomparsi, che misero al mondo 21 figli che a loro volta ne ebbero 19 e questi ultimi 10. Rico morì il 3 ottobre 1947 a 64 anni per un grave incidente mentre lavorava nei campi. Nonna Agata morì a 79 anni il 18 settembre 1964.