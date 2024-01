La grande opera di Verdi va col liscio

La programmazione del Bonci inaugura il nuovo anno appena incominciato con un appuntamento pomeridiano di musica e narrazione decisamente inconsueto: "Il Trovatore Ballabile", che sabato alle 18, "L’Usignolo", gruppo musicale fondato da Mirco Ghirardini e Francesco Gualerzi porta al pubblico nella trascrizione di Fabio Codeluppi.

Le arie della celeberrima opera di Giuseppe Verdi "vanno col liscio" e assumono gli umori e i sapori di mazurche, valzer e polche, ballabili appunto, secondo la tradizione popolare delle musiche da ballo emiliane di fine ‘800.

La formazione settimina de "L’Usignolo", esclusivamente a fiati, propone la propria interpretazione dell’opera verdiana, utilizzando strumenti inconsueti e rari: Mirco Ghirardini suona il quartino ed è anche il lettore della trama, Andrea Medici quartino, Fabio Codeluppi tromba (direzione e arrangiamenti) Valentino Spaggiari bombardino, Cristina Zambelli genis (tipo di flicorno), Dimer Maccaferri corno, Gianluigi Gialla Paganelli tuba)

Insomma, il Trovatore inteso come opera pop-folk avrebbe incontrato l’assenso del Cigno di Busseto? Secondo L’Usignolo sì e l’asserzione ha un suo fondamento: "E’ certamente probabile – sostiene infatti l’ensemble musicale - che sin dall’infanzia Verdi avesse succhiato l’essenza di quei ballabili, come si suol dire, col latte materno. Cosa c’entra Verdi con il liscio? Tutto! Nelle grandi opere verdiane i "sapori" della musica popolare si mescolano naturalmente alla tradizione classica e al gusto di raccontare storie drammatiche, appassionanti e ricche di colpi di scena".

E così l’ensemble di musicisti, colloca le arie verdiane nelle atmosfere dei balli popolari, occasione di divertimento nelle feste e sagre paesane.

La complicata trama dell’opera viene narrata tra l’esecuzione di pezzo musicale e l’altro, rendendo il programma allegro e godibile.

E anche raffinato: L’Usignolo infatti, si compone di professionisti della musica classica che ha scelto di dedicarsi alla riscoperta delle tradizioni, rifacendosi ai "concerti a fiato" di Barco (Reggio Emilia) e rielaborando partiture di musica da ballo di fine Ottocento.

Il settimino ha un organico che, come dimensione numerica si colloca a metà strada tra il concerto a fiato originario (che contava almeno 12-13 elementi) e l’orchestrina da ballo che presenta più ridotte dimensioni (e che aveva però una maggiore varietà di strumenti impiegati).

Il nome del gruppo, "L’Usignolo" è preso in prestito dal titolo di uno dei più famosi valzer di Luigi Boccaccio, compositore parmense, e rimanda al tempo in cui nelle feste popolari, così come avveniva ritualmente nelle aie in occasione della vendemmia o della mietitura, si danzava al ritmo allegro e trascinante di valzer, mazurche e polche. Musica e folclore vanno a braccetto in questa formazione così originale e creativa.