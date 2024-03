La Guardia Costiera cambia casa

di Giacomo Mascellani

La Guardia Costiera prende il posto della Polizia di Stato. È questa la clamorosa notizia che sino ad ora le istituzioni hanno tenuto sotto silenzio: l’evidenza si è materializzata proprio ieri, quando gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico hanno allestito il nuovo quartier generale in viale Leonardo da Vinci, l’importante strada che collega il porto con viale Roma, nel centro storico della città.

Per la prima volta il comando dell’Ufficio circondariale marittimo lascia la storica sede sull’asta di Levante del porto canale, per trasferirsi nell’edificio che per decenni ha ospitato il Posto estivo di Polizia.

Lì negli anni passati hanno operato una trentina di agenti provenienti da varie province nei tre mesi clou della stagione, e negli ultimi anni facevano riferimento una quindicina di poliziotti provenienti dalla questura di Forlì e dal commissariato di Cesena, comandati da un commissario.

Già da oggi la Guardia Costiera di Cesenatico sarà operativa in viale Leonardo da Vinci, quindi i circa 80 pescherecci di stanza nel porto Leonardesco e i proprietari delle 400 imbarcazioni di diportisti ormeggiate al porto turistico Onda Marina e nel porticciolo ricavato nel primo tratto della Vena Mazzarini, dovranno fare riferimento a questi uffici.

Ricordiamo che l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico ha una competenza provinciale, quindi sulla costa per quanto riguarda stabilimenti balneari e imbarcazioni.

Questo significa che oltre al territorio di Cesenatico controlla anche quelli di Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano, mentre per quanto concerne il rispetto della filiera ittica è competente in materia di pescherie, negozi, supermercati, ipermercati, commercio e trasporti di prodotti ittici in tutti i trenta comuni della provincia di Forlì-Cesena.

All’interno di questo presidio lavorano venti militari comandati dal tenente di vascello Francesco Marzolla. Molti si chiedono il motivo di questo trasferimento. Ebbene la decisione è temporanea ed è maturata all’interno delle istituzioni, per una necessità della Guardia Costiera legata ai lavori di ristrutturazione della sede.

Nello storico edificio sul porto canale sono stati infatti eseguiti dei lavori al piano primo e superiore, per l’adeguamento statico e sismico della struttura.

Tali lavori hanno poi subito un rallentamento per dei problemi della ditta esecutrice, adesso c’è un’altra impresa edile che deve ristrutturare l’intero piano terra e quindi per un anno gli uffici devono essere trasferiti.