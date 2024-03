La guida Prati ospite in Danimarca

Davide Prati, guida ambientale escursionistica dell’associazione I Trekkabbestia di San Piero in Bagno, ha di recente concluso con successo una mini trasferta in Danimarca.

"In questo Paese, nell’arco di una serie di conferenze e incontri, abbiamo presentato l’Appennino tosco-romagnolo a gruppi ed associazioni del territorio" racconta Prati.

"Ci auguriamo di aver interessato i nostri amici del Nord, invogliandoli a venirci a trovare, per vivere assieme tante avventure nei nostri boschi e foreste – aggiunge la guida ambientale –. Un ringraziamento speciale a Susanne per le prenotazioni, a Grethe e Stephan per l’aiuto e ad Ib per l’opportunità che ci ha concesso".