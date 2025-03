La Gumina in dubbio. Bastoni invece è ok

In vista della sfida di domani con lo Spezia (si gioca alle 15), sono da valutare le condizioni di Antonino la Gumina vittima, durante l’allenamento di mercoledì, di un trauma alla caviglia in seguito a uno scontro durante la partitella in famiglia.

Sono subito state escluse lesioni, ma ieri l’attaccante siciliano è stato tenuto a riposo precauzionale. Oggi in ogni caso quasi sicuramente parteciperà alla rifinitura con il resto della squadra e si capirà meglio se potrà essere a disposizione di Michele Mignani. Nessun problema invece per Simone Bastoni che ha smaltito il problema agli adduttori che lo ha costretto a uscire prima del triplice fischio finale sabato al Rigamonti.

Ricordiamo che al Cavalluccio mancheranno i due squalificati Mirko Antonucci e Massimiliano Mangraviti. Per quel che riguarda la formazione, in difesa sarà ballottaggio tra Pieraccini e Piacentini per sostituire l’ex Brescia, mentre davanti Mignani potrebbe riproporre il tandem Shpendi - La Gumina con Tavsan come alternativa qualora l’ex doriano non dovesse farcela.

Assenze importanti anche nello Spezia che dovrà fare a meno del suo regista Salvatore Esposito, oltre al mediano Degli Innocenti, al difensore Mateju e al portiere Sarr.

Presentate intanto ieri le T-shirt Players special edition, le nuove magliette del Cavalluccio che hanno sul fronte il claim Cesena Football Club con il logo della Società, mentre dietro è possibili scegliere la personalizzazione con il numero 9 di Cristian Shpendi oppure il 17 di Emanuele Adamo. Nelle prossime settimane verranno ampliate le possibilità di scelta. Le magliette saranno acquistabili da domani presso il Temporary Store dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi mentre al termine del match e nei giorni seguenti sarà possibile trovarle anche presso il Cesena Store di Piazza Amendola.

Andrea Baraghini