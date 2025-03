La Gumina spreca nel finale, Shpendi non c’è

Klinsmann 6. Non è chiamato a particolari interventi. Trasmette comunque grande sicurezza a tutto il reparto, anche nelle uscite alte e basse. Fortunato sulla traversa di Bisoli, non può nulla sul successivo colpo di testa di Adorni. Bella l’uscita nella ripresa su Bianchi che era comunque in posizione di fuorigioco.

Ciofi 6,5. Ordinato, non rischia nulla nonostante i continui movimenti delle punte avversarie. Ottimo in marcatura.

Prestia 6. Poteva forse rinviare meglio in occasione del gol bresciano. Per il resto, normale amministrazione per il capitano che non soffre nel duello con Moncini.

Mangraviti 6. Gara da ex per lui, se la cava con grande concentrazione. Ammonito per fallo su Borrelli, salterà per somma di gialli la gara contro lo Spezia. Celia 6. Il voto è una media tra i due tempi. Male nel primo, dove sbaglia qualche pallone di troppo e viene sovrastato da Adorni in occasione del gol. Molto meglio nella ripresa, dove spinge tanto e bene. Il suo taglio è fondamentale per il gol del pareggio.

Bastoni 6,5. Partita di grande intensità anche per via dei numerosi duelli con i centrocampisti bresciani. Suo il pallone in verticale dal quale scaturisce l’autorete di Calvani (dal 28’ st Calò 6. Consueta regia in cabina di regia).

Francesconi 6,5. Solito grande lavoro di equilibrio in mezzo al campo. Strappi e passaggi di grande qualità, ormai il posto da titolare è suo.

Saric 6. Si vede un po’ meno in fase di possesso, ma copre molto bene gli spazi. Fa ammonire Bertagnoli, dal quale riceve un brutto colpo nel primo tempo (dall’11’ st Tavsan 6. Schierato mezzala offensiva, si dimostra rapido palla al piede e preciso nelle giocate, ma sbaglia anche tanto).

Ceesay 5,5. Costretto a difendere su Nuamah che si allarga spesso dalla sua parte. Molto male in copertura su Bisoli, che va via prima di effettuare il cross nel gol di Adorni (dal 21’ st Adamo 6. Buon ingresso. Gioca un buon pallone in profondità per Celia, il cui cross viene respinto).

Shpendi 5,5. Continua il momento no. Non mancano impegno e spirito di sacrificio, ma la fiducia sì ( dall’11’ st La Gumina 5,5. Tanta corsa in pressing sui difensori avversari. Ha una grande occasione nel finale per vincere, ma la spreca).

Antonucci 6. Dinamico nella prima frazione, prova a spaventare Lezzerini con un destro dopo 10 minuti. Nella seconda cala un po’ alla distanza. Ammonito, salterà anche lui lo Spezia per squalifica (dal 28’ st Russo 5. Si vede molto poco nelle azioni d’attacco bianconere).

Giacomo Lippi