La Holding Cfc è pronta a scendere in campo

di Paolo Morelli

La Holding Cfc, nata nel maggio 2019 con l’intento di riportare rapidamente il calcio professionistico a Cesena, ha centrato pienamente l’obiettivo e, dopo aver ceduto prima il 60% e poi il residuo 40% delle quote del Cesena Fc alla società americana Jrl Partners di John Aiello e Robert Lewis, potrebbe considerata completata la missione per cui era sorta e sciogliersi. Ma probabilmente non sarà così: ne sapremo di più il 20 marzo, quando ci sarà l’assemblea dei soci per decidere cosa fare in futuro. Alcuni soci hanno manifestato l’intenzione di continuare l’impegno nel mondo del calcio, dedicandosi soprattutto al mondo giovanile che rappresenta anche un impegno sociale.

Nelle casse di Holding Cfc ci sono alcune centinaia di migliaia di euro: con la cessione agli americani dell’ultima parte del capitale del Cesena Fc sono stati incassati poco più di cinquecentomila euro, il che consente alle aziende che non sono più interessate a proseguire l’avventura di uscire ritirando la quota di capitale sociale che era stata sottoscritta al momento della costituzione della società (venticinquemila euro) o degli ingressi successivi (qualcuno aveva sottoscritto diecimila euro).

Non c’è ancora niente di ufficiale, ma delle 28 aziende socie di Holding Cfc ne sarebbero già uscite tre e altrettante avrebbero manifestato l’intenzione di salutare la compagnia. Resterebbero quidi nella società poco più di una ventina di aziende interessate a proseguire l’attività.

I progetti da sottoporre ai soci per il futuro della società nata per salvare la tradizione del calcio a Cesena che rischiava di essere cancellata il 10 agosto 2018 dal fallimento dell’Ac Cesena (il relativo processo penale è ancora in corso, pur avendo perso numerosi imputati, tra i quali l’ex presidente Giorgio Lugaresi, che hanno preferito riti alternativi) saranno svelati lunedì 20 marzo. L’ipotesi che trova maggiori consensi è che si vada verso lo sviluppo dell’attività giovanile, probabilmente in affiancamento al Cesena Fc, facendo perno sul centro sportivo ‘Romagna Centro’ di Martorano. D’altronde nell’operazione che ha riportato il calcio professionistico a Cesena il ruolo del Martorano è stato determinante, ed è lì che ha sede l’Accadenia Calcio, associazione sportiva dilettanistica che opera in raccordo col Cesena Fc, facendo da capofila di alcune importanti società rimagnole che hanno bisogno di uno sbocco ‘a misura d’uomo’ per i giovani più promettenti.

La Holding Cfc agirebbe quindi in piena autonomia, ma collegata al Cesena Fc che così avrebbe il vantaggio di poter concentrare l’attenzione e le risorse economiche sulla prima squadra.