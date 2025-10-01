La insegue e tenta di violentarla. Arrestato grazie alle telecamere

I carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. L’arresto è scaturito lo scorso fine settimana a seguito della richiesta d’intervento di alcuni testimoni al numero d’emergenza. L’allarme era scattato durante l’aggressione di una donna nei pressi di un esercizio pubblico. L’immediato intervento dei carabinieri e le successive indagini hanno permesso di accertare che un uomo, dopo essersi presentato presso l’abitazione della vittima, l’aveva aggreddita ripetutamente, cercando di costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà. Le violenze erano proseguite anche in strada e solo la forte resistenza della donna aveva costretto l’aggressore a fuggire prima dell’arrivo dei militari.

La successiva ricostruzione dei fatti - avvenuta grazie a diverse testimonianze nonché alla visione delle immagini registrate da un sistema di video-sorveglianza di un locale commerciale limitrofo, che documentavano chiaramente le fasi dell’aggressione – hanno consentito agli investigatori di procedere con l’arresto in flagranza differita.

Dopo essere stata aggredita, la vittima è dovuta ricorrere alle cure dei medici. Il suo aggressore ora è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.