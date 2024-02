La Lady di ferro lascia dopo 30 anni: "Ma la politica resta la mia passione"

Luciana Garbuglia, 66 anni, coniugata, 4 figli, insegnante elementare a riposo, si appresta a guidare il Comune di San Mauro Pascoli negli ultimi mesi prima delle elezioni dell’8 e 9 giugno.

Riveste da trent’anni la carica di amministratore locale. Dal 1995 al 2004 ha fatto i suoi primi dieci anni da sindaca, poi per 10 anni è stata assessore provinciale al turismo, ambiente, urbanistica e caccia, e dal 2014 ha fatto altri due mandati da sindaca. Una veterana della politica e dell’amministrazione.

Con quale stato d’animo lascia la carica di prima cittadina dopo quattro mandati e un totale di 20 anni?

"Con grande soddisfazione perchè ho realizzato tutti gli obiettivi del programma elettorale con il quale ho ricevuto ogni volta il consenso degli elettori".

Quale è stata l’opera che ha realizzato per San Mauro Pascoli di cui va orgogliosa?

"Sono tante: il Parco Poesia Pascoli, il recupero di Villa Torlonia e il Museo Multimediale, il Centro di Documetazione Pascoliano e la scuola di musica, la Scuola elementare Zavalloni, il nuovo polo scolastico e la mensa i cui lavori sono appena iniziati, il Parco don Ivo Rossi, il nuovo centro turistico a San Mauro Mare nell’ex cinema Arcobaleno che inauguremo prima dell’estate, il Parco Montessori, il nuovo centro sociale che inauguremo sabato 24 febbraio e poi tante strade e piste ciclopedonali, il campo sportivo in manto sintetico".

E quella che non è riuscita a fare?

"La ‘Comunità educante’ era un progetto educativo che avrebbe coinvolto tutta la comunità e la scuola. Ma il Covid 2019 ha trasformato tutte le relazioni sociali che potevano essere costruite, obbigandoci all’isolamento".

Cosa è cambiato oggi in rapporto a quel primo giorno da sindaca del 1994?

"I social da un lato hanno completamente cambiato il rapporto con i cittadini e dall’altro i cittadini sono cambiati nel rapporto col sindaco. Oggi le azioni del sindaco non vengono valutate partendo da una relazione di fiducia, ma solo dalla soddisfazione del proprio bisogno".

Adesso a prendere il testimone ci prova l’avvocato Moris Guidi, sempre come lei per il centro sinistra. Quale consiglio gli ha dato?

"Ascoltare la gente e mettere sempre al primo posto il bene comune".

E’ sempre stata definita una sindaca dal carattere forte, una sorta di lady di ferro, ma con un grande cuore verso i più deboli. Lei politicamente come si definisce?

"Mi riconosco nel Pd e nel progetto di uguaglianza, solidarietà, giustizia e libertà che questo partito rappresenta".

Come sta andando la protesta per la mancata assegnazione a San Mauro Pascoli a capitale nazionale del libro 2024?

"Purtroppo il ministro Gennaro Sangiuliano non ha ancopra risposto alle nostre richieste di chiarimenti e non ha neppure adottato formalmente il provvedimento di nomina. Quindi per ora non possiamo neppure ricorrere contro il provvedimento. Sono molto contenta che la segretario del Pd Elly Schlein mi abbia chiamato telefonicamente, dandomi la sua solidarietà su questa vicenda dai contorni non chiari sulla nomina di Taurianova a Capitale Nazionale del libro 2024".

Dopo il 10 giugno cosa farà?

"Sicuramente non verrà meno il mio impegno politico. Ho sempre partecipato attivamente alla vita della comunità, a disposizione dei bisogni degli altri e in primis dei più fragili. Pertanto continuerò a impegnarmi a favore della comunità".