La Lega attacca il sindaco sullo sciopero

La Lega è intervenuta con una nota relativa alla manifestazione organizzata venerdì mattina da Cgil e Uil a Cesena: "La libertà di manifestare è sacrosanta - si legge - ma deve conciliarsi con la libertà dei cittadini di poter viaggiare, lavorare, avere servizi. Non siamo più ai tempi della pietra del sindacato. Oggi le relazioni sindacali sono molto più avanzate nei modi e nei metodi. Il sindacato moderno, che tutela i lavoratori e non si vuole trasformare in partito politico per conservare poltrone e privilegi, si confronta, dialoga, propone". La Lega ha poi ironizzato sul numero di presenze dichiarate dalle due sigle che avevano organizzato la manifestazione (8.000) parsa in effetti eccessiva, anche se la presenza è comunque stata massiccia. "Chi è sceso in piazza armato di pregiudizi legga anche i sondaggi che sono molto chiari: la gente è stanca di disagi, soprattutto non crede più agli allarmi generici, strumentali e prettamente ideologici di alcuni sindacati e di una sinistra in crisi di identità". L’ultima considerazione ha riguardato l’immagine che vedeva il sindaco Enzo Lattuca affacciato al balcone del palazzo comunale intento a salutare i manifestanti: "Se Lattuca vuole contrastare a livello politico il governo e le forze che lo sostengono, è libero di farlo ma non vestendo i ruoli istituzionali di sindaco e presidente di Provincia. Si dimetta e torni nell’agone politico. Il ruolo di sindaco richiede, almeno all’apparenza, comportamenti super partes. Quasi metà dei cesenati non hanno votato Lattuca, come possono fidarsi di un primo cittadino che fa politica attiva apertamente ostile, quando non strumentalmente offensiva, nei confronti del governo?".