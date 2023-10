La Lega fa il punto due anni dopo le amministrative

La Lega ha organizzato un incontro che si tiene stasera. L’occasione è un appuntamento conviviale alle 20 nel ristorante Nuovo Bella Vita in via Fiorentini. Interverranno il segretario della Lega Romagna, il deputato Jacopo Morrone (nella foto), il segretario provinciale Enrico Sirotti Gaudenzi della Lega di Forlì-Cesena, ed il capogruppo in consiglio comunale Filippo Zamagni della Lega di Cesenatico. Dopo due anni dalle elezioni amministrative, il popolo del Carroccio si riunisce, per fare il punto sulla situazione politica, trarre un bilancio di quanto fatto sinora e delineare le strategie per il futuro.