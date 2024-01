"La Legge di Bilancio danneggia pesantemente gli enti locali"

Il segretario del Pd cesenate Lorenzo Plumari critica duramente la Legge di Bilancio varata dal governo, esprimendo soprattutto il timore per i riflessi negativi che avrà sulle amministrazioni locali. "Con il voto di venerdì scorso alla Camera dei Deputati la destra meloniana ha svelato al Paese il proprio reale volto: un governo completamente inerte di fronte alle difficoltà delle famiglie, non c’è nulla contro il carovita e l’inflazione; nulla sulla politica dei redditi, ovviamente viene affossato definitivamente il salario minimo; viene indebolita l’azione di contrasto all’evasione fiscale; c’è un netto taglio della spesa sociale e ingenti tagli agli Enti locali; e ovviamente nulla sulla ricostruzione post-alluvione" afferma Plumari.

In una congiuntaura economica e internazionale molto difficile, Plumare evidenzia che " la manovra di bilancio del governo Meloni è fragile, perché costruita su previsioni di crescita troppo ottimistiche e finanziata largamente in deficit; di corto respiro, con le principali misure sventolate dal governo, come la proroga del taglio del cuneo contributivo, finanziate solo per un anno. Di fatto, l’orizzonte temporale della manovra è il 2024, l’anno delle elezioni europee. Il governo non mette in campo alcuna strategia di medio-lungo periodo e si limita a navigare a vista". Il segretario Pd dice che la manovra non dà risposte alle emergenze e sociali e denuncia che " gli enti locali subiranno tagli per 600 milioni annui, di cui 200 milioni a carico dei comuni, 50 delle province e 350 per le regioni a statuto ordinario". "Senza dimenticare il capitolo alluvione, sul quale il Partito Democratico in Parlamento, con emendamenti al bilancio, aveva avanzato alcune proposte, come l’incremento della dotazione di risorse per la ricostruzione e l’estensione dell’accesso alle risorse stanziate anche per i danni subiti sui beni mobili. Il governo, tuttavia, ha deciso di bocciare tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni e di mettere da parte il capitolo alluvione" aggiunge Plumari.

"La maggior parte di questi tagli, così come la gestione pasticciata del PNRR, con la prospettiva di definanziamento di migliaia di progetti, in gran parte opere di competenza dei comuni, colpiranno le comunità locali. Infatti, se si tagliano le risorse ai Comuni, specie nella situazione di inflazione in cui si trova il Paese, le strade sono due: o aumentare le tariffe o ridurre i servizi, con tutto quel che ne consegue a discapito della qualità della vita dei cittadini e delle comunità locali".