La Legnami apre alla formazione

La Legnami fa scuola con porte aperte e spazio alla formazione. Si respira odore di legno e aria di coinvolgimento quando si entra a ’La Legnami’, l’azienda storica di Savignano sul Rubicone in via Pietà 106, costituita nel 1947. Da qualche tempo ha aperto le porte all’accoglienza, oltre che di clienti, anche a studenti e professionisti, al fine di far conoscere le caratteristiche e le tecniche costruttive realizzabili con il legno, materiale sempre più apprezzato per la costruzione delle abitazioni e non solo. Da quando il presidente Luca Marconi, che nel 2016 ha preso le redini della società a seguito della morte prematura del padre Alessandro, l’azienda si è rinnovata, è cresciuta e continua a farlo cercando sempre collaboratori da inserire nel proprio organico, ma ha contestualmente puntato su una visione imprenditoriale che attribuisce prioritaria importanza all’integrazione delle reti collaborative tra vari soggetti.

Dalla Romagna, alla Toscana e alle Marche, si intensificano le visite in azienda di scuole professionali, nonché seminari organizzati gratuitamente dall’azienda, anche in partnership con altre imprese e accreditati dagli ordini degli architetti e dei geometri. Protagonisti degli interventi formativi sono direttamente i collaboratori dell’ufficio tecnico dell’azienda, caratterizzati da professionalità molto qualificate: il geometra Fausto Sabba, gli ingegneri Daniele Partisani ed Elisa Casadei, il geologo Roberto Cesarini e il perito Cristian Babbini, i quali spiegano i vari processi di lavorazione del legno, partendo dal progetto fino all’assemblaggio dei materiali e analizzando le criticità potenziali che possono verificarsi nei trasporti e nei cantieri. Questi incontri, volti anche ad incrementare l’interesse per i giovani lavoratori verso questo settore dell’edilizia, offrono la possibilità di poter toccare con mano questo prezioso materiale. Tale esperienza diventa ancor più stimolante grazie ai recenti ampliamenti degli spazi produttivi e logistici che permettono al visitatore di poter constatare come sono stati implementati, negli ultimi anni, i principi della lean production, necessari per poter aprire parte degli sbocchi commerciali dell’azienda anche a mercati esteri. Dice il presidente Luca Marconi: "La Legnami srl, orgogliosa di questo progetto, auspica che sempre più giovani possano innamorarsi del legno, un materiale naturale e molto performante ed è solo con una continua passione formativa ed attività di sensibilizzazione, che un numero crescente di ragazzi e persone, stanno conoscendo le peculiarità di questo straordinario materiale".

Ermanno Pasolini