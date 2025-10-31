La ’Legnami’ entra in Alma Mater . I futuri architetti progettano il legno

L’impresa entra in università e l’università entra in impresa per progettare il legno. Prove tecniche di sinergia operativa tra mondo produttivo e Alma Mater, tanto decantata quanto ancora non adeguatamente praticata. L’accordo quadro tra Legnami srl di Savignano e la Facoltà di Architettura di Bologna con sede a Cesena (500 iscritti, circa cento al primo anno di corso) è stato illustrato nella sede di Confartigianato, postasi, in questa operazione, come facilitatrice nelle relazioni. "Si tratta di un’opportunità straordinaria di collaborazione con ricadute rilevantii per tutte la filiera", ha tenuto a suggellare il patto il presidente Stefano Soldati.

L’attore principale è Legnami srl (35 dipendenti), di Savignano, fondata nel 1947 e giunta alla terza generazione. La guida Luca Marconi che ha preso le redini nel 2016 dal padre scomparso. Al suo fianco, ieri, la consulente Roberta Fabbri. "Lo scopo dell’accordo – ha spiegato Marconi – è insegnare a progettare bene con il legno. Siamo rivenditore di pannelli in legno lavorati e semilavorati nonché partner di imprese di costruzioni, falegnami, progettisti, arredatori e carpentieri". "La progettazione col legno è un terreno affascinante quanto inesplorato. L’utilizzo del legno nel settore delle costruzioni e l’impiego di tecnologie avanzate favoriscono progetti di architettura riguardanti gli spazi domestico e pubblico", ha messo in luce Elena Mucelli, coordinatrice del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura.

L’accordo prevederà molteplici iniziative in fieri partendo, a gennaio, con un workshop alla ’Casa di gesso’ (struttura a San Vittore), con docente di architettura del paesaggio e scultore, a cui parteciperanno gli studenti, per il quale verranno utilizzati prodotti di scarto della Legnami srl. Fra le altre attività spiccano tirocini degli allievi in azienda e studi di ricerca. Sono intervenuti inoltre Fabrizio Apollonio, direttore del Dipartimento di Architettura di Bologna, che ha inquadrato l’accordo quadro nel quadro dell’attività didattica della Facoltà e Stefania Rossl, responsabile dell’unità organizzativa di sede a Cesena, che si è soffermata sulle implicazioni a favore della ’terza missione’, l’insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e trasformazione produttiva delle conoscenze.

A far convogliare le esigenze reciproche di collaborazione ha dato un contributo per conto di Confartigianato Gabriele Savoia, responsabile della Comunità digitale.

"L’accordo quadro – affermano il presidente Soldati e Savoia – rappresenta un salto in avanti tra due interlocutori di alto livello nell’approccio culturale in un terreno strategico che Confartigianato coltiva con cura: quello della sinergia tra università e imprese, perché la nostra organizzazione ritiene che lo sviluppo del territorio dipenda anche dalla capacità degli attori produttivi e del mondo della formazione di operare in sinergia con reciproci benefici. Siamo orgogliosi di averlo favorito e di poterlo accompagnare".