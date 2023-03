La lettera immaginaria ricevuta da Dante Alighieri: "La scrittura utilizzata dai giovani d’oggi è pessima"

Caro Dante, ti scrivo perché ho visto il tuo nuovo tweet, è fantastico! Vorrei incontrarti per confrontarmi con te su alcune tematiche.

Ciao Emanuele, sono lieto di sapere che il mio nuovo post ti è piaciuto, sarei felice di fare nuove conoscenze, è ormai un mesetto che non esco dal mio appartamento, una fantastica vista, si, vedo quasi tutta New York, ma è troppo tempo che non vedo nessuno. Dove potremmo incontrarci? Hai qualche bella idea da propormi?

Fantastico, Dante! Non pensavo tu mi avresti risposto. Credo che potremmo incontrarci per un aperitivo nel bar che si trova vicino al duomo di Firenze; sono certo che ti aggraderà tornare nella tua Firenze, dopo questo lungo esilio, al quale, purtroppo, sei stato condannato.

Ciao Emanuele, scusa se ti rispondo solo ora. Mi è capitato uno spiacevole, ma, purtroppo, frequente imprevisto: -sono svenuto! Come tu sai ho questo problema che mi tedia! Sono davvero contento di tornare nella mia amata Firenze per un fine settimana. Spero che i Guelfi Neri non mi facciano storie. Sono davvero contentissimo di conoscerti.

Bene, Dante, ci vediamo domenica ventuno luglio, alle ore sette, di fronte al duomo!

Ciao Dante! Come è andato il viaggio?

Benissimo, amico mio, grazie mille per avermi invitato sono molto contento di vederti e di essere tornato nella mia Firenze. Di cosa vuoi parlarmi?

Sai, Dante, quando ho letto il tuo post sulla situazione "drammatica" della nostra "grammatica" italiana, un po’ mi sono sentito chiamato in causa. Anche io spesso abbrevio le parole, soprattutto quando scrivo su WhatAspp. In realtà, hai proprio ragione: le persone che abbreviano le parole: "nn, cmq, pk," mi fanno venire i brividi!

Puoi dirlo forte, Emanuele! Non mi sono mai trovato così d’accordo con nessuno. Ma io dico, non capisco come il cervello umano possa anche solo concepire tali aberrazioni. E poi, questa nuova tendenza del "parlare in corsivo"? Orribile! Li metterei insieme a Lucifero. Sono davvero bizzarri.

Emanuele Mizzoni

classe II C

scuola media di Borghi