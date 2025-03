"La letteratura tra miti e menzogne"

Un elogio appassionato alla letteratura. Domani dalle 21 sul palco del teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli arriva Nicola Lagioia, scrittore, sceneggiatore, conduttore radiofonico e direttore editoriale di ‘Lucy sulla cultura’. Nello spettacolo, intitolato ‘Presto saprò chi sono’, Lagioia ripercorre la storia della letteratura fino ai giorni nostri, spiegandone il ruolo nella contemporaneità. I biglietti per lo spettacolo, promosso dall’associazione Sillaba, sono in vendita sul sito di Liveticket e presso la biglietteria di Villa Torlonia.

Lagioia, cosa porta in scena?

"Più che uno spettacolo è un racconto, non cronologico, che si muove attraverso i vari miti della letteratura. Ci sarà spazio anche per le prime forme di letteratura orale, comparse diversi anni prima dell’invenzione della scrittura. Ad esempio, la guerra di Troia per tantissimo tempo è stata tramandata grazie alle narrazioni delle persone".

Che cosa racconta lo spettacolo?

"Come si fa letteratura, come si crea una storia e come si sviluppa. In più cerco di spiegare a cosa possa servire la letteratura oggi. Sicuramente non può salvare il mondo, ma credo che possa migliorare la nostra abilità percettiva nei confronti degli altri".

Cioè?

"Umberto Eco diceva che chi non legge vive solo la propria vita, perché la letteratura è testimonianza. Leggere ci permette di immedesimarci negli altri, anche immaginando il futuro, come ha fatto, per esempio Philip Dick coi suoi romanzi".

A quale autore è più legato?

"L’elenco sarebbe infinito, ma mi sento di citare William Faulkner, Toni Morrison, Marilynne Robinson, Beppe Fenoglio o Elsa Morante. Credo che ogni scrittore alimenti le sue opere basandosi sulle voci di chi l’ha preceduto".

Secondo lei quali autori moderni possono tenere il passo con i miti del passato?

"È difficile dirlo, dato che ritengo che il tempo sia il giudice, specialmente se un autore è nostro contemporaneo. Qualcosa di interessante, però, sta arrivando dalle zone calde del mondo: dall’est Europa emergono autori come Mircea Cartarescu o Georgi Gospodinov".

Che ruolo ha la letteratura oggi?

"Di avere una lingua che solitamente è opposta alle menzogne della lingua del potere, del discorso pubblico. La letteratura è una menzogna dichiarata, che però spesso racconta delle verità su chi siamo. Di solito il potere cerca di sopraffare la letteratura, che però resiste".

Come si trova a confrontarsi col teatro?

"Direi piuttosto bene. Il teatro è un posto vivo, tant’è che subito dopo la pandemia i teatri erano pieni. Possono essere anche messi al margine delle città, ma sanno comunque raccogliere intorno a sé una comunità di persone. Ovviamente ci sono delle difficoltà, ma il teatro sopravvive a tutto".